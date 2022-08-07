مؤتمر سواريش: حظوظ الدوري؟ يجب أن نكون واقعيين.. ولكننا الأهلي ونلعب لأجل الفوز

تحدث ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي عقب فوز الفريق على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 29 للدوري المصري الممتاز.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استراتيجية النادي هي أننا سنكمل الموسم باللاعبين المتاحين".

وأضاف "سبب تبديل أليو ديانج هو تفادي المشاكل البدنية. راحة اللاعبين المهمين أمر هام".

وواصل "إنها فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين من الفئات العمرية الأخرى، ولذلك كنت أهدف لمشاهدة ميدو نبيل حين أتى بدلا من ديانج".

وتابع "استكمال الدوري بالشباب يرفع الضغط عن الجهاز الفني واللاعبين، ولكن هذا القرار له أبعاد أخرى. وأنا هنا للدفاع عن مصالح الأهلي. اللاعبون لا يمكنهم إخراج جهودهم ويسقطون منا الواحد تلو الآخر بسبب الإصابات".

وأوضح "الشباب بدأوا العمل منذ 15 يوما، وبالتالي يجب أن نكون حذرين بشأن الإصابات".

وعن منافس اليوم قال سواريش: "يجب أن أحيي فريق الاتحاد. ملعبه رائع وتم رشه أيضا قبل المباراة مما ساعد على ظهور عرض جميل لكرة القدم".

وأضاف "الاختلاف بين مباراة اليوم والمباريات السابقة أننا سجلنا في البداية".

وأوضح "فريقنا ثابت دفاعيا، فهذه خامس مباراة دون استقبال أهداف، وتلقينا الأهداف في مباراتين فقط من أصل 10، ومن المهم أن نكمل بهذا النسق مع الوضع في الاعتبار أن لدينا مباراة جديدة بعد 3 أيام".

أما عن حظوظ الأهلي في المنافسة على الدوري قال: "يجب أن نكون واقعيين. منافسينا أقوياء، ولكننا الأهلي، يجب أن نقاتل في كل مباراة لأجل الفوز".

وتابع "أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق، فهم عنصر هام من عناصر قوة النادي".

واختتم "أيا يكن من يمثل الأهلي يجب أن يضع في رأسه الفوز بالألقاب. أنا هنا لهذا السبب، ولكن واقعيا الفوز بالدوري صعب هذا الموسم. يجب أن نعيد النظر في الأخطاء التي وقعنا بها، وأن نستعد جيدا للموسم الجديد".

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