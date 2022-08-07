مؤتمر النحاس: بعض لاعبي الاتحاد لا يدركون قيمة النادي ولا أعلم من أين لهم بهذا الهدوء!

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 23:35

كتب : حسام نور الدين

عماد النحاس - مدرب الاتحاد السكندري

انتقد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، مستوى لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلي.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية وخسر أمام الأهلي بثلاثية دون رد في استاد برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.

وصرّح النحاس بعد المباراة: "كرة القدم ليست فنيات فحسب، بل نفتقد الشخصية".

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وتابع: "حاولنا إصلاح الأمور، وأنا حاولت الاعتذار لكن الأمور صعبة".

وأكمل: "شخصية الأهلي كبيرة وكان لدينا فرصة من ذهب قبل المباريات الخمسة".

وانتقد لاعبيه: "لا أعرف من أين يأتي اللاعبون بهذا الهدوء! الأمر ليس فنيات، مستحيل، أبسط هجمة علينا اليوم بهدف في 3 مناسبات، وأمام سيراميكا كليوبترا 5 أهداف في شباكنا".

وأشار: "نحتاج حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، لكن الأمور صعبة".

وأوضح: "الاتحاد نادٍ كبير ولكن نمتلك لاعبين لا يدركون ذلك، اللاعبون أجبرونا على التفكير في البقاء فقط وهذه ليست فلسفتي".

وأتم: "كلنا في نفس المركب، الجمهور هتف ضدي واعتذر لهم لأن الظروف صعبة، لولا الصراع على الهبوط لصعّدت عناصر شابة".

وسجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

بذلك يحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي على حساب الاتحاد السكندري، حيث يرجع آخر تعادل بينهما إلى موسم 2019-2020 بنتيجة 0-0، تحديدا في 14 سبتمبر 2020.

بينما كان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في 7 أكتوبر 2018، في الأسبوع العاشر لموسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

وحقق الأهلي فوزه الأول في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد تعادلين على التوالي مع المقاولون العرب وفاركو بدون أهداف.

وحافظ الأحمر على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، بعد الجونة ومصر للمقاصة والمقاولون وفاركو.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر أيضا.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط بآخر 6 مباريات خاضها بالدوري المصري.

ويفصل الاتحاد 6 نقاط عن المركز 16 أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله إيسترن كومباني.

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