رقم قياسي جديد يقترب.. محمد عبد المنصف يعادل الحضري بالمشاركة أمام الأهلي

عادل محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري رقما قياسيا في تاريخ الدوري المصري.

جاء ذلك بمشاركته أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ 29 من عمر الدوري الممتاز.

وهذه المشاركة هي رقم 15 له في الدوري هذا الموسم، وهو بالضبط العدد الذي كان يحتاج إليه ليصبح الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

وتساوى عبد المنصف مع عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

ولعب الحضري 451 مباراة، بينما بدأ عبد المنصف الموسم وله 436 مباراة، ليصل اليوم إلى رقم الحضري، وفقا لما أوردته مجلة الأهرام الرياضي في بداية الموسم.

ويملك عبد المنصف رقما خاصا بالفعل، بالمشاركة في الموسم الـ 26 على التوالي، بالتساوي مع الحارس الأرجنتيني هوجو جاتي.

ويحتاج "أوسة" لمباراة إضافية حتى ينفرد بكونه الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري المصري.

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