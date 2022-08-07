رقم قياسي جديد يقترب.. محمد عبد المنصف يعادل الحضري بالمشاركة أمام الأهلي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 22:23

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

عادل محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري رقما قياسيا في تاريخ الدوري المصري.

جاء ذلك بمشاركته أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ 29 من عمر الدوري الممتاز.

وهذه المشاركة هي رقم 15 له في الدوري هذا الموسم، وهو بالضبط العدد الذي كان يحتاج إليه ليصبح الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

أخبار متعلقة
الأول لغريب والثاني لزياد.. شابا الأهلي يسجلان أمام الاتحاد في الدوري أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك كأس العرب للشباب.. السعودية تحتفظ باللقب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح

وتساوى عبد المنصف مع عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

ولعب الحضري 451 مباراة، بينما بدأ عبد المنصف الموسم وله 436 مباراة، ليصل اليوم إلى رقم الحضري، وفقا لما أوردته مجلة الأهرام الرياضي في بداية الموسم.

ويملك عبد المنصف رقما خاصا بالفعل، بالمشاركة في الموسم الـ 26 على التوالي، بالتساوي مع الحارس الأرجنتيني هوجو جاتي.

ويحتاج "أوسة" لمباراة إضافية حتى ينفرد بكونه الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

بداية نارية لـ هالاند مع مانشستر سيتي

رقم استثنائي لـ هالاند

تعرف على الجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر الأولمبي

فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك

سقوط مانشستر يونايتد

محمد عبد المنصف الأهلي الاتحاد السكندري عصام الحضري
نرشح لكم
ليلة تألق الشباب.. الأهلي يستعيد التوازن ويضرب الاتحاد السكندري بثلاثية الأول لغريب والثاني لزياد.. شابا الأهلي يسجلان أمام الاتحاد في الدوري أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (3) الأهلي تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك تشكيل الأهلي - سيد غريب ومحمد أشرف أساسيان أمام الاتحاد السكندري تشكيل الاتحاد - عبد المنصف يعود لحراسة المرمى أمام الأهلي.. وغياب مابولولو ريمونتادا أمام غانا تقود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يدرج اسم أنس أسامة في قائمته للموسم الجديد 9 دقيقة | كرة سلة
ليلة تألق الشباب.. الأهلي يستعيد التوازن ويضرب الاتحاد السكندري بثلاثية 11 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس 21 دقيقة | كرة يد
في ليلة تكريم ألفيش وتسجيل ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح بوماس في كأس جوان جامبر 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
رقم قياسي جديد يقترب.. محمد عبد المنصف يعادل الحضري بالمشاركة أمام الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
الأول لغريب والثاني لزياد.. شابا الأهلي يسجلان أمام الاتحاد في الدوري ساعة | الكرة المصرية
أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب.. السعودية تحتفظ باللقب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة