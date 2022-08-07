جوارديولا: هالاند رد على الجميع بعد أداء مباراة ليفربول.. وأحببت ثقته في تنفيذ ركلة الجزاء

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

شدد الإسباني بيب جواريولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أن هالاند بدأ في الرد على الجميع مشيرا إلى أن تسديده لضربة الجزاء أمر مثير للإعجاب.

وسجل هالاند هدفي فوز مانشستر سيتي على وست هام بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية: "لقد قدمنا أداء جيدا للغاية، الظهيران في بعض الوقت يلعبان في أماكن بعيدة عن الطبيعي ولكن هذا يعتمد على المنافس".

أخبار متعلقة
تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك موراتا يدمر فريقه السابق.. أتليتكو يكتسح يوفنتوس وديا كأس العرب للشباب - صلاح باشا يسجل للمرة الثالثة على التوالي مع مصر عودة غير موفقة للدوري الألماني.. شالكه يسقط بثلاثية أمام كولن

وأضاف "في الموسم الماضي عندما فزنا بالدوري لم نحقق الفوز في هذا الملعب، إنها أول 3 نقاط فقط وما زال يتعين علينا الفوز بـ111 نقطة أخرى. الأسلوب الذي نلعب به جعلني أشعر بالرضا".

وواصل "اعتبروا هالاند فاشلا بعد مباراة ليفربول وأنه لن يتأقلم في الدوري، وكأن جميع الهدافين الكبار مثل شيرار ولينكر وغيرهم ولدوا وهم يسجلون الأهداف وهذا الرجل لا يمكن تعليمه".

وتابع "سوف يمنحنا تهديدا كبيرا للخصوم، إنه يستقر بشكل جيد ويتأقلم في غرفة خلع الملابس".

واستكمل "يمكنك تحليل العديد من الجوانب ولكن بشكل خاص مع المهاجمين، كم عدد الأهداف التي سجلها هذا اللاعب من سالسبورج ثم في ألمانيا ومع منتخب بلاده؟ الأرقام استثنائية. لقد جاء لمدة خمس سنوات على أمل أن يكون لديه فترة جيدة في نادينا".

وأتم عن سعيه لتسديد ضربة الجزاء "أحببت ذلك، وشعرت في تلك اللحظة أنه سيسجل، ركلات الجزاء تظهر الالتزام والثقة".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

موقف شيكابالا من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

بداية نارية لـ هالاند مع مانشستر سيتي

رقم استثنائي لـ هالاند

تعرف على الجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر الأولمبي

فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند
نرشح لكم
هالاند بعد الثنائية: مر 30 دقيقة على تسجيلي لآخر هدف.. يجب أن أتحسن يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي
أخر الأخبار
في ليلة تكريم ألفيش وتسجيل ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح بوماس في كأس جوان جامبر 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
رقم قياسي جديد يقترب.. محمد عبد المنصف يعادل الحضري بالمشاركة أمام الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
الأول لغريب والثاني لزياد.. شابا الأهلي يسجلان أمام الاتحاد في الدوري 50 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب للشباب 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب.. السعودية تحتفظ باللقب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح ساعة | الوطن العربي
ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه مع برشلونة ويرد الهدية إلى بيدري مرتين ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: هالاند رد على الجميع بعد أداء مباراة ليفربول.. وأحببت ثقته في تنفيذ ركلة الجزاء ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (3) الأهلي.. ميسي يتسبب في طرد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة