جوارديولا: هالاند رد على الجميع بعد أداء مباراة ليفربول.. وأحببت ثقته في تنفيذ ركلة الجزاء

شدد الإسباني بيب جواريولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أن هالاند بدأ في الرد على الجميع مشيرا إلى أن تسديده لضربة الجزاء أمر مثير للإعجاب.

وسجل هالاند هدفي فوز مانشستر سيتي على وست هام بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية: "لقد قدمنا أداء جيدا للغاية، الظهيران في بعض الوقت يلعبان في أماكن بعيدة عن الطبيعي ولكن هذا يعتمد على المنافس".

وأضاف "في الموسم الماضي عندما فزنا بالدوري لم نحقق الفوز في هذا الملعب، إنها أول 3 نقاط فقط وما زال يتعين علينا الفوز بـ111 نقطة أخرى. الأسلوب الذي نلعب به جعلني أشعر بالرضا".

وواصل "اعتبروا هالاند فاشلا بعد مباراة ليفربول وأنه لن يتأقلم في الدوري، وكأن جميع الهدافين الكبار مثل شيرار ولينكر وغيرهم ولدوا وهم يسجلون الأهداف وهذا الرجل لا يمكن تعليمه".

وتابع "سوف يمنحنا تهديدا كبيرا للخصوم، إنه يستقر بشكل جيد ويتأقلم في غرفة خلع الملابس".

واستكمل "يمكنك تحليل العديد من الجوانب ولكن بشكل خاص مع المهاجمين، كم عدد الأهداف التي سجلها هذا اللاعب من سالسبورج ثم في ألمانيا ومع منتخب بلاده؟ الأرقام استثنائية. لقد جاء لمدة خمس سنوات على أمل أن يكون لديه فترة جيدة في نادينا".

وأتم عن سعيه لتسديد ضربة الجزاء "أحببت ذلك، وشعرت في تلك اللحظة أنه سيسجل، ركلات الجزاء تظهر الالتزام والثقة".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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