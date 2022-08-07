هالاند بعد الثنائية: مر 30 دقيقة على تسجيلي لآخر هدف.. يجب أن أتحسن

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

أول أهداف هالاند مع مانشستر سيتي

شدد النرويجي إرلينج هالاند على أنه بدأ بشكل جيد مع فريقه الجديد مشيرا إلى أنه يجب أن يتحسن مستقبلا رغم ذلك.

وسجل هالاند هدفي مانشستر سيتي أمام وست هام ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

بعمر 22 عاما و17 يوما، هالاند أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراته الاولى في الدوري الإنجليزي منذ ماركوس راشفورد.

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وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية: "لقد كانت بداية جيدة، ليس هناك الكثير لأقوله غير ذلك. كان من المهم أن أحصل على بعض الدقائق في بداية الموسم وعلينا الاستمرار".

وأضاف "كما كان متوقعا، رأينا المؤشرات أمام بايرن ميونخ وانخفض النسق قليلا أمام ليفربول، سيأتي هذا مع المباريات".

وبات هالاند ثاني لاعب يسجل ثنائية في أول مبارياته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يتحصل على ضربة جزاء ويسجلها في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في 2016.

وواصل "كان يجب أن أسجل المزيد نعم، كان لابد أن أتواجد للتواصل مع عرضية جوندوجان بشكل أفضل. يتعلق الأمر بالاتصال والتفاهم معا في كل التدريبات حتى نتحسن".

واستكمل "كان هناك بعض الاحتفالات الرائعة ومن الجيد أن والدي شاهد الهدفين لأنها كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي مع لعبي لأولى مبارياتي هنا".

وأتم "الآن مر ما يقرب من 30 دقيقة على آخر هدف سجلته لذلك يجب أن أواصل التقدم".

نستعرض أرقام هالاند في المباراة

الدقائق: 78

دقة التمرير: 91%

لمس الكرة: 32 مرة

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 10 مرات

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 2

الفرص الخطيرة: 4

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