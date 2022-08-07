سيجتمع مجددا بـ نونو سانو.. اتحاد جدة يضم هيلدر كوستا

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

هيلدر كوستا - فالنسيا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع هيلدر كوستا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن كوستا سيلعب معارًا للاتحاد لمدة موسم واحد مع وجود خيار الشراء في عقده.

وبات كوستا ثالث صفقة صيفية للاتحاد بعد المصري طارق حامد، والمدافع السعودي أحمد شراحيلي.

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الجناح البرتغالي الأنجولي لعب معارًا لـ فالنسيا الإسباني الموسم الماضي وخاض معه 27 مباراة دون أن يسجل أي هدف.

ويتواجد كوستا في صفوف ليدز يونايتد منذ صيف 2020 عندما انتقل إليه قادمًا من ولفرهامبتون واندررز مقابل 17 مليون يورو.

وعمل كوستا مع نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني للاتحاد سابقًا في صفوف ولفرهامبتون.

الجناح صاحب الـ 28 عامًا بدأ تمثيل منتخب أنجولا منذ العام الماضي، وخاض بقميصه 6 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا كان في شباك مصر.

وسبق لـ كوستا اللعب لمنتخب البرتغال الأول في مباراة ودية أمام اكستلندا عام 2018، سجل خلالها هدفًا.

ووُلد كوستا في العاصمة الأنجولية لواندا، لكنه ترعرع في البرتغال ومثّل الفئات العمرية الصغرى لها.

وسبق لـ كوستا اللعب في صفوف بنفيكا، وديبورتيفو لاكورونيا، وموناكو.

وخاض كوستا 71 مباراة مع ليدز يونايتد سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي خلف الهلال.

ويقيم الاتحاد معسكره الإعدادي حاليًا في دولة النمسا، وتغلّب على سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الأحد.

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