دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

دييجو دالوت - مانشستر يونايتد

شدد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد على أن عناصر فريقه تشعر بالإحباط بعد الهزيمة والأداء السيئ الذي قدم أمام برايتون.

وخسر مانشستر يونايتد في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف واحد.

وتسبب دالوت بهدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة والذي سجله ماك أليستير بالخطأ في مرمى فريقه.

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وقال دالوت في تصريحات لقناة النادي عقب المباراة: "لقد تركناهم يلعبون بأريحية أكثر من مرة وكان بإمكاننا إيقاف الهجمات المرتدة بالمزيد من القوة".

واستمر "في الشوط الثاني كنا أفضل واحتفظنا أكثر بالكرة وحصلنا على بعض الفرص لكنها لم تكن كافية، يجب أن نحلل ما فعلناه وما لم نفعله بشكل جيد ونحاول التحسن للمباراة المقبلة".

وتابع "اعتقد أن الجميع شعر بالإحباط اليوم لأن النتيجة كانت محبطة ولعبنا 45 دقيقة أولى سيئة للغاية".

وأضاف "في الشوط الثاني تحسنا قليلا ولكن ليس بالشكل الكافي لنحقق الفوز، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكن علينا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة وأن نبدأ في العمل للمباراة المقبلة".

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