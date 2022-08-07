ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب

شدد هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد على أن هدف برايتون الأول كان بمثابة الصدمة للجميع مشيرا إلى أن الفريق حاول العودة في الشوط الثاني ولكنه لم يكن كافيا.

وخسر مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الهولندي تين هاج بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال ماجواير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية بعد المباراة: "دخلنا اللقاء بشكل إيجابي بعد فترة تحضير جيدة وكانت أسوأ نتيجة ممكن أن نتأخر في البداية بهدفين".

وأضاف "كانت لدينا السيطرة في بداية المباراة ثم استقبلنا الهدف الأول وهذا أثر عليا بشكل سيئ، يجب أن نحاول عدم استقبال الهدف الأول في أي لقاء".

وتابع "تحدثنا معا في غرفة خلع الملابس وظهرت بعض الأشياء الجيدة في الشوط الثاني ولكنها لم تكن كافية، ضغطنا واستحوذنا على الكرة في أوقات كثيرة ولكننا بحاجة أن نكون أكثر إبداعا ونتحسن".

وواصل "إنه شيء نحتاج إلى معالجته أو سيستمر حدوثه، الهدف الأول كان بمثابة الصدمة للجميع".

واستكمل "من الرائع وجود ليساندرو مارتينيز في الدفاع، لدينا منافسة قوية في هذا المركز. لم نلعب معا كثيرا ونحتاج لوقت أكثر، سوف نتحسن كثيرا ونحافظ على نظافة شباكنا".

وأتم "الكل يعرف المطلوب، لدينا مدرب جديد يحاول وضع فلسفته في الفريق وعندما لا نفهمها بالشكل الصحيح سيكون الأمر صعبا".

ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد خارج قواعده في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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