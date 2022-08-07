ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

شدد هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد على أن هدف برايتون الأول كان بمثابة الصدمة للجميع مشيرا إلى أن الفريق حاول العودة في الشوط الثاني ولكنه لم يكن كافيا.

وخسر مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الهولندي تين هاج بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال ماجواير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية بعد المباراة: "دخلنا اللقاء بشكل إيجابي بعد فترة تحضير جيدة وكانت أسوأ نتيجة ممكن أن نتأخر في البداية بهدفين".

أخبار متعلقة
لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت بافتتاح الدوري الفرنسي السقا: فيوتشر يحسم قائمته الإفريقية اليوم.. وموقف لاشين وحقيقة عروض رفعت وعاطف

وأضاف "كانت لدينا السيطرة في بداية المباراة ثم استقبلنا الهدف الأول وهذا أثر عليا بشكل سيئ، يجب أن نحاول عدم استقبال الهدف الأول في أي لقاء".

وتابع "تحدثنا معا في غرفة خلع الملابس وظهرت بعض الأشياء الجيدة في الشوط الثاني ولكنها لم تكن كافية، ضغطنا واستحوذنا على الكرة في أوقات كثيرة ولكننا بحاجة أن نكون أكثر إبداعا ونتحسن".

وواصل "إنه شيء نحتاج إلى معالجته أو سيستمر حدوثه، الهدف الأول كان بمثابة الصدمة للجميع".

واستكمل "من الرائع وجود ليساندرو مارتينيز في الدفاع، لدينا منافسة قوية في هذا المركز. لم نلعب معا كثيرا ونحتاج لوقت أكثر، سوف نتحسن كثيرا ونحافظ على نظافة شباكنا".

وأتم "الكل يعرف المطلوب، لدينا مدرب جديد يحاول وضع فلسفته في الفريق وعندما لا نفهمها بالشكل الصحيح سيكون الأمر صعبا".

ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد خارج قواعده في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي

مانشستر يونايتد يسقط في افتتاح الدوري الإنجليزي

كاف يدين تصريحات رئيس نابولي

الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي رسميا

إيسكو ينضم إلى أحد كبار إسبانيا

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
نرشح لكم
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي مباشر في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. جوووول هالاند والثاني لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجوندوجان أساسيان أمام وست هام.. وهالاند يقود الهجوم بعد جلوسه على دكة البدلاء في افتتاح الدوري.. تين هاج يكشف موقف رونالدو من المباريات
أخر الأخبار
مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع 25 دقيقة | الكرة المصرية
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي 45 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(0) السعودية.. سيطرة مصرية 51 دقيقة | منتخب مصر
جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - حواش وباشا يقودان هجوم مصر لمواجهة السعودية النهائية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة