في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

برينتفورد - ليستر سيتي

تعادل برينتفورد أمام مضيفه ليستر سيتي بهدفين لكل طرف في ملعب كينج باور بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ليستر تقدّم بهدفين بواسطة تيموثي كاستاني وكييران ديوسبري هول.

لكن برينتفورد عاد في النتيجة بهدفي إيفان توني وجوش داسيلفا.

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لتيقاسم الفريقان نقاط المباراة الافتتاحية لهما في الدوري الإنجليزي.

ويعد ذلك التعادل هو الاول بين ليستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1938\1939.

وارد يعوض شمايكل

بعد رحيل كاسبر شمايكل قائد الفريق، تولى الويلزي داني وارد مهمة حراسة مرمى ليستر سيتي.

وواصل جيمي فاردي قيادة الهجوم، فيما عوّل بريندان رودجرز على ثلاثي في عمق الدفاع بقيادة جوني إيفانز.

في المقابل دفع توماس فرانك بـ إيفان توني في عمق الهجوم، وبجواره الكونغولي يوان ويسا والفرنسي بريان مبيومو.

أسبقية أصحاب الأرض

بدأ ليستر سيتي المباراة بقوة، فهدد جيمس ماديسون برأسية في الدقيقة 20 مرت بجوار القائم بقليل.

ماديسون عاد في الدقيقة 33 ونفّذ ركلة ركنية متقنة قابلها البلجيكي كاستاني برأسية في شباك برينتفورد.

ليستر لم يتراجع، فأطلق البلجيكي الآخر يوري تيليمانس تسديدة بعيدة المدى بالدقيقة 42 ارتدت من العارضة.

بداية نارية وعودة مثيرة

بعد 25 ثانية من الشوط الثاني، تكفّل ديوسبري هول بمضاعفة النتيجة لـ ليستر سيتي بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

توماس فرانك مدرب برينتفورد تحرك في الدقيقة 59 وسحب ماتياس ينسين وعوضه بـ داسيلفا.

العودة لم تتأخر، فقلّص برينتفورد الفارق في الدقيقة 62 بهدف إيفان توني بعد تمريرة ريكو هنري بعد تمريرة مميزة من البديل داسيلفا.

المباراة اشتعلت عندما أطلق الفرنسي ويزلي فوفانا رأسية في الدقيقة 67 ارتدت من العارضة.

رودرجز تحرك بدوره وسحب ديوسبري هول صاحب الهدف الثاني وعوّضه بالزامبي باتسون داكا.

في المقابل دفع فرانك بـ شاندون بابتيست بدلا من كريستيان نويرجارد.

العودة اكتملت في الدقيقة 86 أخيرًا بهدف البديل داسيلفا.

ليهدر ليستر نقطتين مبكرتين، ويعود برينتفورد بتعادل مثير.

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