كاشيما أنتلرز يفسخ تعاقده مع فايلر

أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني فسخ تعاقده مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق بالتراضي.

وكشف النادي الياباني في بيان رسمي: "نتيجة للوضع الحالي والتوجه المستقبلي للفريق، تقرر إنهاء العقد مع المدرب فايلر بموافقة متبادلة".

وأضاف البيان "وبخلاف فايلر سيرحل المدرب دراجان مورجيا ومدرب الأحمال البدنية مانويل كريكلير".

واختتم البيان "من المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد فور تحديده رسميا".

وكان فايلر قد وقع مع النادي الياباني في ديسمبر 2021، لكنه لم يستطع قيادة الفريق فنيا في البداية من أرض الملعب بسبب قيود السفر لليابان.

وبدأ فايلر عمله مع الفريق الياباني من أرض الملعب لأول مرة في مارس الماضي.

ويحتل النادي الياباني المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن الصدارة عقب مرور 24 جولة.

ويتبقى عشر مباريات لفريق كاشيما في مسابقة الدوري الياباني.

ولعب كاشيما أنتلرز تحت قيادة فايلر في 24 مباراة بالدوري الياباني وحقق الفوز في 11 بالإضافة إلى 7 تعادلات و6 هزائم.

وخاض فايلر 35 مباراة مع كاشيما أنتلرز في مختلف البطولات وحقق الفوز في 19 منهم وتعادل في 8 مناسبات بينما وخسر مثلهم.

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