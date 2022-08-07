حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

نيتو - تير شتيجن - أرتور - برشلونة

أعلن نادي بورنموث يوم الأحد ضم البرازيلي مورارا نيتو حارس برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

نيتو

النادي : بورنموث

بورنموث
برشلونة

الحارس البديل في برشلونة يرغب في اللعب بشكل أساسي ولذلك انتقل إلى الفريق الإنجليزي.

ووقع نيتو على عقد يربطه ببورنموث لمدة موسم.

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سيرتدي نيتو القميص رقم 13 مع بورنموث.

وكان تعاقد نيتو مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

الحارس البرازيلي صاحب الـ 32 عاما انضم لبرشلونة في عام 2019 قادما من فالنسيا وخلال تلك الفترة توج مع برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني.

وخلال الموسم الماضي شارك نيتو مع برشلونة في 4 مباريات فقط ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة ودخل مرماه 5 أهداف.

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