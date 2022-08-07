حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 13:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي بورنموث يوم الأحد ضم البرازيلي مورارا نيتو حارس برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.
الحارس البديل في برشلونة يرغب في اللعب بشكل أساسي ولذلك انتقل إلى الفريق الإنجليزي.
ووقع نيتو على عقد يربطه ببورنموث لمدة موسم.
سيرتدي نيتو القميص رقم 13 مع بورنموث.
وكان تعاقد نيتو مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
Welcome to #afcb, Neto 🔥 pic.twitter.com/xIn3poD18u— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 7, 2022
الحارس البرازيلي صاحب الـ 32 عاما انضم لبرشلونة في عام 2019 قادما من فالنسيا وخلال تلك الفترة توج مع برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني.
وخلال الموسم الماضي شارك نيتو مع برشلونة في 4 مباريات فقط ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة ودخل مرماه 5 أهداف.
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حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي 17 دقيقة | ميركاتو