فيتوريا يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

تواصل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع منتخب الشباب تحت 20 عاما قبل نهائي كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر للشباب أمام السعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما، والمقرر إقامته في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطعا لفيديو يتحدث فيه فيتوريا مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب ولاعبي الفريق عن طريق "زووم".

أخبار متعلقة
موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر البنك الأهلي يحصد 3 نقاط ويضع مصر للمقاصة على أعتاب الهبوط

وقال فيتوريا لمحمود جابر: "أهنئك على العمل وأيضا الفريق، كنت أتابع المباريات وأعجبت بها كثيرا".

ووجه فيتوريا رسالته للاعبين خلال المحادثة قائلا: "بالتوفيق لكم".

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي، ووصل السعودية للنهائي بعد تخطي فلسطين.

ويلعب منتخب مصر نهائي كأس العرب للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

وتحمل السعودية لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، في انتظار سيناريو عكسي بهذه النسخة.

وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، لكن كتيبة محمود جابر استطاعت تحقيق ما لم يحدث من قبل.

طالع أيضا..

كل ما قاله الخطيب في حواره

خسارة شوقي غريب الأولى

تشيلسي يوافق على رحيل لاعبه

تعرف على حكم الاتحاد والأهلي

صفقة مزدوجة لجالاتاسراي

منتخب مصر روي فيتوريا منتخب الشباب كأس العرب
نرشح لكم
كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي أحمد سامي: نعاني بشدة من الإجهاد.. وهدفنا المنافسة على اللقب للحظة الأخيرة خبر في الجول - تأجيل قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية.. والموعد الجديد بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة النصر يرد على أبو جبل: معلوماته غير صحيحة.. ودعوى ضده في فيفا لاستعادة 450 ألف دولار هاني سعيد: قدمنا أسوأ مباراة في الموسم على الرغم من الفوز على المقاولون
أخر الأخبار
سكاي: فيرنر يعود إلى لايبزيج خلال أيام 15 دقيقة | ميركاتو
حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي 39 دقيقة | ميركاتو
فيتوريا يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب 55 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: أنا سعيد بالعقاب الذي تلقيناه أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
إشبيلية يضم إيسكو لمدة موسمين ساعة | الدوري الإسباني
أس: عودة دييجو كوستا إلى الدوري الإسباني قريبة للغاية 2 ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كلاتنبرج يصل إلى القاهرة لبدء عمله مع الاتحاد المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة