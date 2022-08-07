تواصل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع منتخب الشباب تحت 20 عاما قبل نهائي كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر للشباب أمام السعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما، والمقرر إقامته في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطعا لفيديو يتحدث فيه فيتوريا مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب ولاعبي الفريق عن طريق "زووم".

وقال فيتوريا لمحمود جابر: "أهنئك على العمل وأيضا الفريق، كنت أتابع المباريات وأعجبت بها كثيرا".

ووجه فيتوريا رسالته للاعبين خلال المحادثة قائلا: "بالتوفيق لكم".

🎥🔴 | فيتوريا يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما#شجع_مصر pic.twitter.com/dK4GmaOmLG — EFA.eg (@EFA) August 7, 2022

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي، ووصل السعودية للنهائي بعد تخطي فلسطين.

ويلعب منتخب مصر نهائي كأس العرب للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

وتحمل السعودية لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، في انتظار سيناريو عكسي بهذه النسخة.

وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، لكن كتيبة محمود جابر استطاعت تحقيق ما لم يحدث من قبل.

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