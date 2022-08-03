رئيس نابولي: لا تحدثوني عن ضم لاعبين أفارقة بعد الآن ولكن

كشف أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي رفضه ضم لاعبين من قارة إفريقيا بسبب منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويضم الفريق في الوقت الحالي، الكاميروني أندري زامبو أنجيسا والنيجيري فيكتور أوسيمين، بينما رحل السنغالي كاليدو كوليبالي صوب تشيلسي الإنجليزي.

وقال دي لاورينتيس في أحد المؤتمرات: "لا تحدثوني عن اللاعبين الأفارقة بعد الآن".

وأضاف "أحبهم، لكن سأجعلهم يوقعون على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية أو مسابقة في وسط الموسم، كذلك مسابقات أمريكا الجنوبية فهؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدا".

وأكمل "نحن فقط الحمقى الذين يدفعون رواتب فقط لنرسلهم للعب حول العالم لحساب آخرين".

في يناير وفبراير من العام الجاري افتقد نابولي الثنائي أنجيسيا وكوليبالي لصالح منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا، بينما بقى أوسيمين بسبب الإصابة.

في ذلك التوقيت خاض الفريق الجنوبي 6 مباريات تعادل في 2 وفاز في 4 في ظل صراعه مع ميلان وإنتر آنذاك لحسم اللقب.

وانتهى الموسم باحتلال نابولي المركز الثالث في سلم الترتيب خلف قطبي ميلانو.

وضم نابولي في الصيف الجاري كل من: الكوري الجنوبي كيم مين جاي والكاميروني زامبو أنجيسيا بشكل نهائي وكذلك الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا والجورجي خفشيا كفاراستخليا والنرويجي ليو أوستيجارد.

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