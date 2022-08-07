بعد جلوسه على دكة البدلاء في افتتاح الدوري.. تين هاج يكشف موقف رونالدو من المباريات

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن عودة كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في المباريات يعتمد على مدى سرعة تقدمه في العودة.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وجاء رونالدو على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي. (التشكيل)

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد في الثالثة عصرا اليوم الأحد.

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وقال تين هاج في تصريحات نقلتها بي بي سي قبل المباراة: "رونالدو يعمل بجد للوصول إلى مستويات اللياقة الصحيحة".

وأضاف "سوف يستغرق ذلك الأمر وقتا، بدأ رونالدو الموسم التحضيري الأسبوع الماضي".

واختتم تين هاج تصريحاته "الأمر يعتمد على مدى سرعة تقدم رونالدو في التحضير".

ويلعب مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري تحت قيادة إريك تين هاج المدير الفني الجديد.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويغيب اليونايتد عن دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، إذ يشارك في الدوري الأوروبي.

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