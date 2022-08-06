في أول مباراة لـ شوقي غريب.. سقوط جديد للمقاولون العرب أمام بيراميدز

في أول مباريات شوقي غريب كمدير فني للمقاولون العرب تعرض الفريق للهزيمة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة هي الأولى للمقاولون منذ رحيل محمد عودة وتعيين شوق غريب بدلا منه في القيادة الفنية للفريق.

الهزيمة هي الثانية على التوالي للمقاولون العرب بعدما خسر في المباراة الماضية أمام فيوتشر، ولم يحقق الفريق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وعاد بيراميدز للفوز بعد الهزيمة أمام الزمالك في المباراة الماضية.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 62 في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

وسجل أحمد سامي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

بدأ تاكيس جونياس المباراة بإبراهيم عادل كمهاجم وهمي، بينما لعب المقاولون بثلاثي في خط الدفاع.

📋إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون العرب #في_الدوري🔵 pic.twitter.com/nxRCaH6uy1 — FilGoal (@FilGoal) August 6, 2022

أجرى المقاولوت العرب تبديلا اضطراريا في الدقيقة الـ 24 بعد إصابة محمد سالم ليحل أحمد علي بديلا له.

وكاد عبد الله السعيد أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة بالرأس من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء ولكن الأول سدد الكرة فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم بيراميدز مبكرا بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق أحمد سامي الذي تابع تسديدة تصدى لها محمود أبو السعود.

وتألق أحمد الشناوي في التصدي لكرة جاءت بالخطأ من محمود دونجا في الدقيقة الـ 55.

وحاول لاعبي المقاولون العودة في المباراة ولكن بدون فرص حقيقية على المرمى في الأوقات المتبقية من المباراة على الرغم من سيطرته على الكرة.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيستضيف المقاولون العرب فريق الجونة في مباراة هامة ضمن صراعات تفادي الهبوط.