المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين - علي معلول

يدير إبراهيم نور الدين تحكيميا مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية غدا الأحد في التاسعة مساءً.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من: يوسف البساطي وأحمد توفيق.

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ويتواجد أحمد ناجي حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو: محمود البنا ويعاونه شريف عبد الله.

May be an image of ‎text that says '‎الدورى المصرى الممتاز الجولة التاسعة العشرون أغسطس ٢٢.٢ الأحد استاد الجيش ببرج العرب الاتحاد 9:00 الأهلى مصر حكم ساحة إبراهيم نور الدين M حكم مساعد يوسف البساطى M مصر X مصر أحمد توفيق حكم مساعد مصر أحمد ناجى حكم رابع مصر محمود البنا VAR حكم مصر شريف عبد الله VAR مساعد حكم فيديو Association Football Egyptian‎'‎

وتعد تلك المباراة الثالثة لإبراهيم نور الدين التي يديرها للأهلي بعدما أدار مباراة الأحمر ضد إيسترن كومباني والتي انتهت بفوز الأول 4-1.

وكذلك التعادل السلبي بين الأهلي والجونة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 7 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتعلب على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

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