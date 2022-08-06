توخيل يسبق برشلونة: تشيلسي وافق على رحيل ألونسو

السبت، 06 أغسطس 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو يحتفل بهدفه

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أنباء رحيل ظهيره ماركوس ألونسو، المرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق أمام إيفرتون، والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدف دون رد.

وقال توخيل: "ألونسو يحاول الرحيل وقد وافقنا على ذلك. لم يكن هناك معنى من إشراكه في المباراة اليوم".

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وعن المباراة قال المدرب الألماني: "من المهم أن نبني الثقة والإيمان والأجواء المناسبة، وأن نكون منفتحين على سماع الانتقادات للتحسن، وأن نكون سعداء بما نفعله جيدا".

وأضاف "ربما لم تكن أكثر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز متعة، فهناك 7 دقائق كوقت بديل في الشوط الأول، ثم 10 دقائق في الشوط الثاني. الكثير من التوقفات ولم ينجح الفريقان في إيجاد الإيقاع".

وتابع "عانينا في بعض اللحظات، ولم نرد أن نأخذ المخاطرة في آخر 25 متر. لم نتحرك بما فيه الكفاية في الشوط الثاني، وكانت الكرة عالقة في منتصف الملعب".

وفي تصريحات أخرى عبر "بي بي سي" قال توخيل: "الفوز يظل فوزا وهذا مهم للغاية. لعبنا أمام إيفرتون في ملعبه الذي عانينا على مر الأعوام الماضية في استخلاص النقاط منه".

وأوضح "لدينا أشياء لنحسنها. معظم الوقت كنت سعيدا بالشوط الأول، ولكننا فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الثاني ولم نسيطر بالقدر الكافي. عانينا بدنيا ولكننا أظهرنا الروح اللازمة للخروج بنظافة الشباك".

وتعاقد تشيلسي مع كاليدو كوليبالي من نابولي لدعم دفاعه، ولكنه خرج مصابا من مباراة الليلة.

وفقد البلوز هدفين رئيسيين في سوق الانتقالات لصالح برشلونة، هما رافينيا جناح ليدز يونايتد السابق، وجول كوندي مدافع إشبيلية السابق.

وكان برشلونة يستهدف ضم سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يجدد الأخير عقده مع البلوز ليستمر بين صفوفه.

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