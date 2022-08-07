تشكيل مانشستر يونايتد - ظهور أول لـ مارتينيز وإريكسن.. ورنالدو على دكة البدلاء
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
يظهر الثنائي ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
ويجلس كريستيانو رونالدو على دكة بدلاء مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت
الوسط: فريد - ماركوس راشفورد - سكوت مكتومناي - كريستيان إريكسن
الهجوم: برونو فيرنانديز - جادون سانشو
أما تشكيل برايتون فجاء كالآتي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: أدم ويبستر - لويس دانك - جويل فيلتمان
الوسط: سولي مارش - لياندرو تروسارد - أدم لالانا - مويسيس كايسيدو
الهجوم: أليكسيس أليستير - باسكال جروس - داني ويلبيك
طالع أيضا..