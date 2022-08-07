تشكيل مانشستر يونايتد - ظهور أول لـ مارتينيز وإريكسن.. ورنالدو على دكة البدلاء

كلوب: أنا سعيد بالعقاب الذي تلقيناه أمام فولام

تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

توخيل يسبق برشلونة: تشيلسي وافق على رحيل ألونسو

نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017