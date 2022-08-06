صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا

أعلن نادي جالاتاسراي التركي بداية المفاوضات الرسمية لضم درايس ميرتينز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي بجانب لوكاس توريرا من أرسنال.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن ميرتينز وقع على عقود انتقاله للفريق التركي لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام جديد.

ميرتينز هو الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم

وسينتقل لوكاس توريرا من أرسنال مقابل 6--7 ملايين يورو مع إضافات.

وسيمتد عقد توريرا مع الفريق التركي حتى 2025.

توريرا قضى الموسم الماضي معارا مع فيورنتينا الإيطالي من أرسنال.

وتعاقد جالاتاسراي هذا الموسم مع سيرجيو أوليفرا من بورتو الفرنسي وليو دوبوا من ليون وفريدريك موديستو من ألكمار الهولندي واستعارة هاريس سيفيروفيتش من بنفيكا البرتغالي.

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