التشكيل - أوموتو يقود هجوم المصري.. وخماسي في دفاع طلائع الجيش

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ المصري التشكيل أمام طلائع الجيش على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وبدأ المصري بنفس تشكيل المباراة السابقة أمام إنبي باختلاف دخول حسن علي بدلا من عمرو عبد الفتاح (عموري).

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد علاء - عمرو موسي - إسلام أبو سليمة.

الوسط: كريم العراقي - فريد شوقي - إيزي إيميكا - حسن علي.

الهجوم: محمد عبد اللطيف - أوستن أموتو - إلياس الجلاصي.

بينما اختار طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش التشكيل لمواجهة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف - محمد أنور - أحمد زولا.

الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي - محمد جابر - ميدو جابر.

الهجوم: علي الزاهدي.

ويحتل المصري المركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة فيما يحل طلائع الجيش خامسا برصيد 44 نقطة.

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