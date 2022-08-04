بعد الرحيل إلى قطر.. رسالة من بدر بانون إلى النادي الأهلي وجماهيره

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 13:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - بدر بانون

وجه بدر بانون مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الحالي رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره بعد الرحيل.

بدر بانون

النادي : نادي قطر

الأهلي

وأعرب بانون عن اعتزازه بتجربة احترافه في الأهلي وتوجه بالشكر إلى زملائه اللاعبين وجماهير النادي.

وانتقل بانون بشكل رسمي إلى قطر القطري بعد موافقة الأهلي على رغبة اللاعب.

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وكتب بدر بانون عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: "في كل تجربة كروية أخوضها أجد نفسي وسط حالة من الشغف لأقدم أفضل ما لدي، وكذلك كان الوضع وأنا أحمل قميص النادي الأهلي، إذ لم أبخل في أي لحظة بأي قطرة عرق".

وأضاف "حققنا ألقابا وبطولات وكنت ورفاقي اللاعبين أشبه بالعائلة واليوم إذ أخوض تجربة احترافية جديدة في قطر، لا يمكن أن أبدأ هذه الرحلة دون أوجه الشكر لإخوتي اللاعبين في الأهلي فقد كانوا نعم الرفاق والسند".

وتابع "أريد توجيه الشكر والحب الكبير إلى جمهور النادي الأهلي الذي كان دائما السند والدعم لي ولكل الفريق وخير مثال لقب (السلطان) الذي اعتز به وافتخر لأنه كان من جمهور نادي عريق".

وعن المدربين قال: "أشكر المدرب بيتسو موسيماني الذي عرف كيف يقود النادي إلى تحقيق ألقاب جديدة، والمدرب الجديد أيضا ريكاردو سواريش".

واختتم "أشكر كل العاملين في النادي واحدا واحدا، ولا يفوتني أيضا أن أشكر إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب على طريقة تعاملهم معي منذ يومي الأول في النادي، وأتمى التوفيق للأهلي وشكرا للجميع".

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

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