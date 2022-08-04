تقرير إسباني: إسبانيول يتخلى عن وو لي لإفساح مكان لـ مرموش.. وقيمة الصفقة المحتملة

يسعى إسبانيول جاهدًا للتعاقد مع المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع La Grada المختص في أخبار إسبانيول أن النادي الإسباني يراقب اللاعب المصري منذ فترة.

وأوضح التقرير أن إسبانيول حاليًا يعمل على بيع الثنائي: الصيني وو لي، والأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وكان المانع الكبير أمام ضم مرموش هو عدم وجود مكان للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة مرموش.

ولكن مع اقتراب انتقال وو لي إلى شانغهاي بورت، ورحيل الأرجنتيني فارجاس، سيكون الطريق مفتوحًا لضم مرموش.

ويسعى إسبانيول لتدعيم مركز الجناح الأيسر، ويُتوقع ألا يتقاضى مرموش راتبًا مرتفعًا.

كما أن إسبانيول يرغب في استغلال تبقي عام واحد في عقد مرموش مع فولفسبورج لضم مقابل 4 أو 5 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية قد أفادت منذ أيام قليلة أن 3 أندية أوروبية مهتمة بضم مرموش.

وذكر التقرير أن الأندية الثلاثة هي إسبانيول، بالإضافة إلى نوتنجهام فورست وبرينتفورد الإنجليزيين.

ولعب مرموش معارًا الموسم الماضي إلى شتوتجارت، وفي الموسم الذي سبقه بصفوف سانت باولي بالدرجة الثانية الألمانية.

وقاد مرموش فريقه الحالي فولفسبورج لعبور جينا في دور الـ 64 لكأس ألمانيا بهدفٍ قاتل بأول ظهور رسمي له مع الفريق بعد عودته من الإعارة.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

وعرف إسبانيول تغييرات كبيرة في إدارته الفنية بعد نهاية الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق المركز 14 بالدوري الإسباني.

وأقيل المدرب فيسنتي مورينو من منصبه، وتم التعاقد مع دييجو مارتينيز الذي قاد غرناطة لربع نهائي الدوري الأوروبي منذ موسمين.

كما أطاحت الإدارة الصينية بـ فرانسيسكو روفيتي من منصب المدير الرياضي، وعوّضته بـ دومينجو كاتويرا.

وتخلى الفريق عن دييجو لوبيز ودافيد لوبيز وفيكتور جوميز وألفارو فاديو، وميجيل يامبريك، وأوسكار ميليندو، وفران ميريدا، وديداك فيلا، وأوير أولازابال، مع انتهاء إعارة يانخل هيريرا، ومانو مورلانيس، ولورين مورون.

في المقابل تعاقد إسبانيول مع الهولندي توني فيتينيا بشكل نهائي، وضم المهاجم خوسيلو مجانًا، والظهير بريان أوليفان، والحارس الفرنسي بنجامين ليكومتي، ولاعب الوسط فينيسيوس سوزا.

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