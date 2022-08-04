تسريبات صادمة.. ريكي بويج يهاجم زميله في برشلونة

يستعد ريكي بويج لمغادرة برشلونة، لكنه سيترك بالتأكيد مذاقًا سيئًا في أفواه زملائه قبل رحيله.

ريكي بويج النادي : برشلونة برشلونة

ونشر بودكاست "Dongcast" الكتالوني تسريبات صوتية لـ بويج يهاجم فيها زميله فيران توريس.

وترجع التسريبات إلى عدة أشهر عندما تعاقد برشلونة مع توريس قادمًا من مانشستر سيتي.

وقال بويج: "جوارديولا لم يكن يريده من الأساس، العام الماضي خاض 12 مباراة فقط".

وجاءت التسريبات من حديث بويج مع رفاقه في مدرسة تعليم القيادة التي تواجد فيها لاستعادة النقاط التي فقدها في رخصة قيادته بسبب مخالفاته المرورية.

وكشف بويج أيضًا في التسريبات: "تلقيت عروضًا من تشيلسي وميلان، لكني قررت البقاء في برشلونة. تلك الفرق تدفع لك الضعف، ولكنك في النهاية تبقى هناك وحيدًا".

وعلّق على رحيل ليونيل ميسي: "من الطبيعي أن يشعر ميسي بما شعر به بعد أن قضى 14 عامًا في النادي".

ويستعد بويج للانتقال إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي منهيًا رحلته مع برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية أن بويج سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الأمريكي.

ولم يتواجد بويج في جولة برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الإعداد، إذ أخرجه المدرب تشافي هيرنانديز من حساباته وطالبه بإيجاد فريقه آخر.

بويج (23 عامًا) انضم إلى برشلونة عام 2013 في عمر الرابعة عشر وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول الذي خاض معه 56 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3، ولم يحظ أبدًا بمركز أساسي تحت قيادة إرنستو فالفيردي وكيكي سيتيين ورونالد كومان وتشافي.

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