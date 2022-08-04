كرة يد - بعد غياب 10 سنوات.. الموافقة على تكوين منتخب مصر لـ السيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موافقته على تكوين منتخب أول لسيدات مصر للمشاركة في البطولات الخارجية.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب مصر للسيدات في البطولات الخارجية عند خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2012.

وأجرى FilGoal.com تحقيقا في يونيو 2020 حول سبب غياب منتخب سيدات كرة اليد. (من هنا)

وجاءت قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد كالآتي:

- الموافقة على تكوين منتخب وطني مصري أول للسيدات لكرة اليد للمشاركة في البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

يتولى أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات المصرية تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي ووضع برنامج إعداد للفترة المقبلة.

- إقامة بطولة كأس السوبر المصري للرجال لكرة اليد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر على صالة 6 أكتوبر بين أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج.

- الموافقة على تشكيل جمعية لرعاية قدامى اللاعبين والمدربين والحكام وصرف معاشات شهرية لهم.

وشارك منتخب مصر لسيدات كرة اليد في بطولة أمم إفريقيا 10 مرات من قبل آخرها عام 2012 عندما حصد المركز الثالث.

وغابت سيدات مصر عن آخر أربع نسخ من بطولة إفريقيا لكرة اليد بسبب عدم وجود منتخب أول.

وتستضيف السنغال النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2023.

وحققت ناشئات منتخب مصر تحت 18 عاما إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مقدونيا.

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