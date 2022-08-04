تأجيل نهائي كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية لمدة يوم

كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن تأجيل نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا لمدة يوم.

مصر تلعب أمام السعودية في نهائي البطولة بمدينة أبها بعد التغلب على الجزائر في نصف النهائي.

وأوضح جابر في تصريحات إذاعية أن المباراة ستلعب يوم الأحد بدلًا من السبت موعدها الأصلي.

وبذلك تقام المباراة في السادسة مساء الأحد على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 3، والسعودية الرياضية 2، وأبو ظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والعراقية الرياضية.

وتأهلت مصر على حساب الجزائر بانتصارها 3-1 في نصف النهائي.

فيما فازت السعودية على فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي الأول.

ووصلت مصر للمباراة النهائية لكأس العرب للشباب لأول مرة في تاريخها.

وتحمل السعودية لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، في انتظار سيناريو عكسي بهذه النسخة.

وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، لكن كتيبة محمود جابر استطاعت تحقيق ما لم يحدث من قبل.

































































































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