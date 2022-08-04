مانشستر سيتي يعير لاعبه إلى شيفيلد

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس انتقال جيمس مكاتي إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح النادي في بيان أن لاعب الوسط صاحب الـ19 عاما، سيقضي موسم 2022/23 مع شيفيلد في دوري الدرجة الأولى، والتي تعتبر الإعارة الأولى له خلال مشواره.

يعتبر مكاتي هو اللاعب الشاب الثاني الذي ينتقل إلى شيفيلد هذا الموسم، ملتحقا بزميله تومي دويل، والذي أتم انتقاله إلى برامال لاين في الشهر الماضي.

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ستعطي هذه الإعارة فرصة للاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، فرصة من أجل اللعب بشكل منتظم مع الفريق الأول، لتضاف إلى الخبرة الذي حصل عليها الموسم الماضي، عندما شارك مع بيب جوارديولا في ست مباريات.

شارك مكاتي لأول مرة مع الفريق الأول عندما دخل في الدقيقة 72 كبديل في الفوز على ويكومبي واندررز في بطولة كأس رابطة المحترفين في المباراة التي أقيمت في سبتمبر 2021، وتابع ذلك بعدها بشهرين بالظهور في الدوري الإنجليزي عندما شارك كبديل أمام إيفرتون.

لاعب الوسط المهاجم والذي كان التحق بالنادي مع فريق تحت 11 عاما، شارك بعد ذلك كبديل في أربع مباريات، ليحصل على جائزة بتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات في شهر فبراير الماضي.

مكاتي تدرب الموسم الماضي مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، وواصل تطوره باللعب بشكل منتظم مع الفريق الرديف.

وتمكن مكاتي من تسجيل 19 هدفا في 25 مباراة مع الفريق الرديف، وبسبب مستواه حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري الرديف.

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