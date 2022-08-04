رامي صبري: أردنا الفوز أمام الأهلي.. من يريد التعادل يخسر دائما

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

أوضح رامي صبري لاعب فاركو أن فريقه لا يسعى للتعادل مع الخصم بل الفوز في كل مباراة.

وتعادل الأهلي مع فاركو سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري والتي أيمت بملعب الأهلي we السلام.

وقال صبري في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "نونو ألميدا يوجهنا جيدا في واجباتنا الدفاعية. حظينا بشوط أول جيد خاصة في التحولات الهجومية".

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وأوضح "أردنا المكسب وهذا ما نسعى عليه في كل مباراة، من يلعب على التعادل دائما يخسر في ظل هذا الموسم الصعب"

وأتم "أريد أن أشكر اللاعبين والإدارة على الدعم المتواجد دائما".

ورفع التعادل رصيد فاركو إلى النقطة 36 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما الأهلي رفع رصيد إلى النقطة 56 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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