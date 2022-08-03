مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يحسم قرارنا بشأن مواجهة بلجيكا أو الأرجنتين وديا

يرغب اتحاد الكرة في معرفة قرار المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا قبل الرد على طلب نظيره البلجيكي في مواجهة الفراعنة وديا استعدادا لكأس العالم 2022

وتحدث مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "الاتحاد البلجيكي أرسل لنا خطابا طلب فيه مواجهة مصر وديا في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل في الكويت".

وواصل "نحن الآن حولنا الأمر إلى روي فيتوريا ليتخذ القرار المناسب بشأن العرض خاصة في ظل امتلاكنا لعرض آخر لملاقاة الأرجنتين".

وأتم المصدر "فيتوريا سيحسم قرارنا بشأن اختيار أحد العرضين لمواجهة بلجيكا أو الأرجنتين".

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 بجوار كل من كندا وكرواتيا والمغرب.

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

وكان اتحاد الكرة تلقى في قبل عدة أيام عرضا من نظيره الأرجنتيني لملاقاة راقصي التانجو وديا.

وقال حازم إمام عضو اتحاد الكرة لـFilGoal.com آنذاك: "هناك اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لخوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل بين المنتخبين".

وأضاف "لم نوقع العقود بعد، ويتبقى تحديد الموعد النهائي".

وأتم "روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر طلب تحديد موعد، والأرجنتين تفضل موعدا آخر، لكن الاتفاق أن الودية ستقام في نوفمبر".

ويتواجد منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا في كأس العالم 2022.

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