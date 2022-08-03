مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يحسم قرارنا بشأن مواجهة بلجيكا أو الأرجنتين وديا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 21:18

كتب : أحمد الخولي

مصر - بلجيكا

يرغب اتحاد الكرة في معرفة قرار المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا قبل الرد على طلب نظيره البلجيكي في مواجهة الفراعنة وديا استعدادا لكأس العالم 2022

وتحدث مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "الاتحاد البلجيكي أرسل لنا خطابا طلب فيه مواجهة مصر وديا في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل في الكويت".

وواصل "نحن الآن حولنا الأمر إلى روي فيتوريا ليتخذ القرار المناسب بشأن العرض خاصة في ظل امتلاكنا لعرض آخر لملاقاة الأرجنتين".

أخبار متعلقة
رومانو: تشيلسي يتمم اتفاقه مع كوكوريا.. وتفاصيل التعاقد لاعب يتبرع بـ 70% من كليته لوالدته.. "لست بطلا وأمي أهم من أي شيء آخر" الفايكنج يعبر المانش.. شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر

وأتم المصدر "فيتوريا سيحسم قرارنا بشأن اختيار أحد العرضين لمواجهة بلجيكا أو الأرجنتين".

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 بجوار كل من كندا وكرواتيا والمغرب.

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

وكان اتحاد الكرة تلقى في قبل عدة أيام عرضا من نظيره الأرجنتيني لملاقاة راقصي التانجو وديا.

وقال حازم إمام عضو اتحاد الكرة لـFilGoal.com آنذاك: "هناك اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لخوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل بين المنتخبين".

وأضاف "لم نوقع العقود بعد، ويتبقى تحديد الموعد النهائي".

وأتم "روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر طلب تحديد موعد، والأرجنتين تفضل موعدا آخر، لكن الاتفاق أن الودية ستقام في نوفمبر".

ويتواجد منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا في كأس العالم 2022.

اقرأ أيضا

شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر

سميث روي: جيسوس لاعب لا يصدق

السعودية تقدم طلبا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2029

حوار شيق مع سهيلة وفيق وزينة العلمي

تقديم مساعدي فيتوريا

مصر بلجيكا اتحاد الكرة فيتوريا
نرشح لكم
مصر تعبر الجزائر وتطير إلى نهائي كأس العرب للشباب لأول مرة أملا في "سيناريو عكسي" انتهت كأس العرب للشباب - مصر (3) (1) الجزائر.. إلى النهاااااائي كأس العرب للشباب - السعودية تهزم فلسطين بخماسية وتتأهل إلى النهائي اتحاد الكرة يقدم مساعدي فيتوريا في منتخب مصر خبر في الجول - فيتوريا يحدد 3 شروط لضم المدرب المساعد المصري في جهازه اختبر معلوماتك - هل تعرف الصخرة وائل جمعة جيدا؟ فيتوريا يحضر مباراة الأهلي وفاركو مدرب مصر الأولمبي - روجيرو ميكالي.. حينما يقودك القدر لكتابة التاريخ
أخر الأخبار
كرة يد - إنجاز تاريخي.. ناشئات مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم 3 دقيقة | كرة يد
مصر تعبر الجزائر وتطير إلى نهائي كأس العرب للشباب لأول مرة أملا في "سيناريو عكسي" 10 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الزمالك – عودة سيف جعفر وتواجد الونش.. وغياب أيمن حفني ضد الجونة 22 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يحسم قرارنا بشأن مواجهة بلجيكا أو الأرجنتين وديا 47 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: تشيلسي يتمم اتفاقه مع كوكوريا.. وتفاصيل التعاقد ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب يتبرع بـ 70% من كليته لوالدته.. "لست بطلا وأمي أهم من أي شيء آخر" ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - رانا يعلن قائمة المنتخب لمعسكر ما قبل تصفيات المونديال بضم عاصم وإليدا ساعة | كرة سلة
الفايكنج يعبر المانش.. شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه