قائمة الزمالك – عودة سيف جعفر وتواجد الونش.. وغياب أيمن حفني ضد الجونة

عاد سيف جعفر لقائمة الزمالك المستدعاة للقاء الجونة يوم الجمعة المقبلة في الجولة 29 من الدوري.

وكان سيف جعفر غاب عن قائمة الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب معاناته من إصابة في اليد.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء بيراميدز الأخير.

فيما يغيب أيمن حفني عن المباراة بعدما تواجد فيها ضد بيراميدز.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- السيد عطية- محمد نديم

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمد طارق- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمام

في الوسط: إمام عاشور- إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- يوسف أسامة

في الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- سيف جعفر- سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة.

فيما يأتي الجونة في المركز الـ16 بـ27 نقطة وبفارق الأهداف عن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ16.

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