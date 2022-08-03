خبر في الجول – موعد وصول ميكالي لتدريب المنتخب الأولمبي.. وقيمة التعاقد

يصل البرازيلي روجيريو ميكالي إلى مصر مساء غدا الخميس لتسلم مهمة تدريب منتخب مصر الأولمبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ميكالي أتم مفاوضاته مع اتحاد الكرة على تولي المسؤولية وسيضم جهازه المعاون ثلاثة مساعدين هم مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدنية.

هذا بالإضافة لوجود عناصر مصرية في الجهاز المعاون سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقا.

كما علم FilGoal.com أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي سيحصل على 70 ألف دولار شهريا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق اتحاد الكرة مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.

من هو ميكالي

يعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، لأنه ببساطة من قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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