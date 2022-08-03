نزيف النقاط مستمر.. الأهلي يتعادل مع فاركو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي وفاركو

تعادل الأهلي مع فاركو سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري والتي أيمت بملعب الأهلي we السلام.

وفقد الأهلي نقطتين هامتين في صراع صدارة الدوري بعد التعادل سلبيا أيضا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 56 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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وبفارق 10 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثامن.

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وصف المباراة

ظهر فاركو بشكل نشط في الهجوم في بداية الشوط الأول ومر جيفرسون من ناحية اليمين وأرسل عرضية قابلها أحمد شريف برأسية مرت بعيدا عن مرمى الشناوي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء نفذها علي معلول لكن محمد صبحي أبعدها إلى ركنية.

ومرة أخرى هدد فاركو مرمى الأهلي بعدما سدد شكري نجيب كرة من داخل منطقة الجزاء مرت جوار قائم الشناوي.

وأنقذ أيمن أشرف فرصة خطيرة من أمام سوكاري الذي اخترق منطقة الجزاء، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

وطالب لاعبو فاركة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 37 بداعي لمسة اليد لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وأرسل زياد طارق عرضية بالقدم اليمنى والكرة غيرت مسارها نحو المرمى لكن محمد صبحي أبعدها إلى ركنية.

قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ وليد سليمان بدلا من زياد طارق.

واستمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة على مرمى محمد صبحي حارس فاركو.

ودخل بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم الملعب في الدقيقة 62 بدلا من محمد هاني وأيمن أشرف.

وأرسل معلول عرضية قابلها بيرسي تاو بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

هدف ملغي

وسجل بيرسي تاو هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة من لويس ميكيسوني وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد بقوة بالقدم اليمنى في شباك محمد صبحي.

لكن الحكم أوقف اللعب وعاد إلى الفيديو قبل أن يلغي الهدف بسبب التسلل.

وشارك محمد محمود بدلا من أفشة في آخر تبديلات الأهلي في الدقيقة 84.

وسقط محمد محمود على أرض الملعب مصابا بعد تدخل قوي من محمد عماد لاعب فاركو لتسيل الدماء من رأس لاعب الأهلي.

وعاد الحكم أحمد الغندور لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يلغي إنذار محمود عماد ويشهر له البطاقة الحمراء ليخرج مطرودا من الملعب.

وكاد ميكيسوني أن يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليسرى اصطدمت بالقائم وخرجت بعيدا.

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويخسر الأهلي نقطتين في سباق صدارة الدوري.

الأهلي فاركو الدوري المصري
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