مصر تعبر الجزائر وتطير إلى نهائي كأس العرب للشباب لأول مرة أملا في "سيناريو عكسي"

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بتغلبه على الجزائر 3-1 في استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

مصر افتتحت التسجيل بواسطة صلاح باشا، ثم أضافت الثاني عن طريق عبد الرحمن رشدان، لكن الجزائر قلصت الفارق بهدف جميل لـ لحلو أخريب، قبل أن يقتل محمد إبراهيم المباراة بهدفٍ ثالث.

لتتأهل مصر لمواجهة السعودية في المباراة النهائية بالسادسة والنصف مساء السبت المقبل على نفس الملعب.

ووصلت مصر للمباراة النهائية لكأس العرب للشباب لأول مرة في تاريخها.

وتحمل السعودية لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، في انتظار سيناريو عكسي بهذه النسخة.

وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، لكن كتيبة محمود جابر استطاعت تحقيق ما لم يحدث من قبل.

وفازت مصر في دور المجموعات على عُمان والصومال، ثم أطاحت بالمغرب من ربع النهائي.

إثارة هائلة

المباراة بدأت بإثارة نارية وهجوم جزائري خطير في الدقيقة الخامسة، لكن الكرة ارتدت من عارضة أحمد نادر السيد.

الرد المصري جاء قاسيًا، فسجل صلاح باشا مهاجم أودينيزي الهدف الأول للمصريين في الدقيقة 10 بعد تعامل دفاعي خاطئ مع ركلة ركنية.

ليرفع باشا رصيده إلى هدفين في البطولة بعد أن حسم التأهل أمام المغرب في ربع النهائي.

الجزائر اعتمدت على الهجمات المرتدة، لكن أحمد نادر تصدى بثبات في الدقيقة 21.

أكثر لحظات الشوط الأول حرجًا حلت في الدقيقة 31 عندما هزت الجزائر الشباك المصرية، لكن حكم الراية أعلن عن تسلل مشكوك في صحته.

أحمد نادر واصل التألق في الدقيقة 34 وتصدى لركلة حرة مباشرة جزائرية.

قبل أن تأتي صدمة جديدة على دفاعات الجزائر بهدفٍ مصري ثانٍ في الدقيقة 40 برأسية رائعة من عبد الرحمن رشدان بعد ركلة ركنية نفذها ماجد هاني.

سجال الحصة الثانية

مع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني للجزائر 3 تبديلات دفعة واحدة لتدارك الموقف.

المنتخب المصري تراجع، فاستغلت الجزائر الأمر وكادت أن تسجل في الدقيقة 70 من كرة مرت بجوار القائم.

الهدف لم يتأخر، فقلصت الجزائر الفارق بنجاح في الدقيقة 70 بهدف جميل لـ لحلو أخريب بعد خطأ من عمر فايد.

الوضع ازداد صعوبة عندما اضطر أحمد نادر السيد للتدخُل في الدقيقة 74 لمنع هدف جزائري بعد ركلة حرة مباشرة خطيرة.

ومجددًا جاء الرد المصري قاسيًا بعد دقيقتين بهدفٍ محمد إبراهيم الذي استغل رأسية أحمد حواش المرتدة من القائم الأيمن للجزائر.

































































































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