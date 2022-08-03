كرة يد - إنجاز تاريخي.. ناشئات مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم

حققت ناشئات منتخب مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 عاما.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى ربع النهائي بعد التغلب على البرتغال في الدور الرئيسي من بطولة العالم.

وفازت ناشئات منتخب مصر على البرتغال بنتيجة 24-22 بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

وبذلك يتأهل منتخب مصر رفقة الدنمارك إلى ربع النهائي قبل أن يتواجه المنتخبان بعد غد الجمعة على قمة المجموعة.

ويمتلك منتخبا مصر والدنمارك 4 نقاط لكل منهما بينما البرتغال وكرواتيا بلا رصيد من النقاط.

وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة في الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لمصر في بطولة العالم تحت 18 عاما للناشئات.

فسبق أن شاركن من قبل في نسختي 2016 و2018، حققن في الأولى المركز التاسع كأفضل إنجاز ثم المركز 23 في النسخة الثانية على الترتيب.

وبذلك يعتبر التأهل إلى ربع النهائي إنجازا تاريخيا لناشئات منتخب مصر تحت 18 عاما.

ويلعب منتخب مصر في ربع النهائي مع أحد منتخبات مجموعة النرويج والمجر وفرنسا والبرازيل.

إذ يلعب صاحب المركز الأول من (مصر والدنمارك) أمام ثاني المجموعة الأخرى.

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