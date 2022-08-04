مؤتمر سواريش: قرارات التحكيم غير موحدة.. والدوري لم يحسم لكن الأمور أصبحت أصعب

يرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الثاني أمام فاركو وكان من الممكن أن يسجل الأهداف رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

وتعادل الأهلي مع فاركو سلبيا في الجولة الـ28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول لعبنا ببطئ ولم يكن لنا عمق هجومي ولعبنا ضد فريق منظم دفاعيا وليس صدفة أنهم أفضل دفاع في الدوري".

وأضاف "كنا نستحوذ على الكرة وعندما نصل إلى الجزء الهجومي كنا نفقد الكفاءة في إنهاء الفرص وفي الشوط الثاني كنا أفضل وتحسن الأداء مع دخول بيرسي تاو ووليد سليمان وكنا أكثر خطورة بسبب موهبة وكفاءة الثنائي".

وواصل "الخصم لعب بتنظيم دفاعي مميز وكان ينقصنا أن تكون قرارات اللاعبين أفضل حتى نستغل الثغرات وكان لنا عدة فرص للتسجيل".

وبسؤاله عن إماكنية إراحة الأساسيين رد قائلا: "نحاول إراحة 4 أو 5 لاعبين كل مباراة وكان من المفترض أن يرتاح علي معلول أمام فاركو لكن محمود وحيد شعر بآلام قبل المباراة".

وأكمل "كنت أتمنى إراحة علي معلول وحسام حسن الذي يشعر بالإرهاق ولا يلعب بكامل قوته ولكني لم أستطع تغييره في ظل عدم وجود مهاجم آخر".

وأفصح "نقدر التأهيل الذي خضع له بيرسي تاو واللاعب أخبرني أنه لم يصل إلى كامل لياقته لكننا خاطرنا به في الجزء الأخير من المباراة وأخبرناه أنه سيشارك في هذا الجزء من المواجهة".

وأشار "طبيعي أن تؤثر خسارة النقاط على ثقة اللاعبين وكذلك الإصابة في ظل الظروف غير الجيدة بالنسبة لنا".

وأكد "بالتأكيد مع الظروف التي يمر بها الفريق أنا هنا لأدافع عن اللاعبين ومؤخرا أصبح الأحترام ليس بالشكل المثالي أمام الأهلي وأصحبنا نلعب ضد عوامل كثيرة جدا ولكني سأستمر في الدفاع عن الفريق واللاعبين".

وأوضح "منذ وصولي وأنا أقول إنني أريد المشاركة في تحسين كرة القدم المصرية بشكل عام والدوري المصري به الكثير من المواهب وينقصه فقط المزيد من التنظيم وأن يشارك الجميع في هذه العملية".

الحالات التحكيمية

وانتقل سواريش للحديث عن الحالات التحكيمية قائلا: "من الخارج لا أستطيع القول إن هدف بيرسي تاو تسلل أو لا، ولكن يجب أن يكون هناك معيار موحد لكل الحالات".

وتعجب قائلا: "المباراة الماضية لاعب المقاولون دخل منطقة الجزاء بـ3 أمتار أثناء تنفيذ ركلة الجزاء وتابع الكرة وأبعدها والحكم لم يعيد اللعبة".

ثم واصل "اليوم الحكم ألغى لنا هدفا بعد توقف طويل لمراجعة الفيديو للكرة، وفي المباراة الماضية الفيديو ألغى هدفا لنا بعد 20 ثانية فقط".

وضرب مثالا: "المباراة الماضية حسام حسن تعرض للشد بشكل كامل واللعب لم يتوقف حتى يراجع الحكم اللعبة في الفيديو، واليوم الحكم انتظر قرار الفيديو وهناك اختلاف في المنطق بين الحالتين ويجعل الناس تفكر في أمور أخرى كثيرة".

واستمر في تصريحاته "المباراة الماضية كان بها تدخلات ضد لاعبي فريقي تسحق الطرد والحكم حتى لم يراجع الفيديو، وهذه الاختلافات في التغييرات هي التي تشعرنا بالقلق".

وأردف "طالما الحسابات تقول إن الدوري لم يحسم سنستمر في القتال، ونعرف بالتأكيد أن الظروف أصبحت أصعب في ظل الظروف التي يمر بها الفريق".

وشدد "يجب أن يكون اللاعب الناشئ لديه كفاءة ولن أدفع بلاعب فقط لأنه صغير السن، ولكن يجب أن أتأكد جيدا أنه قادر على تمثيل الأهلي وأن يظهر ذلك أمامي في التدريبات حتى أشركه في المباريات".

واستطرد "أشاهد المجموعة التي أمامي في التدريبات وأشرك الأفضل في المباريات".

وأتم تصريحاته "أريد أن أوجه كلمة إلى اللاعبين أننا نمر بفترة صعبة بالنسبة لحجم الأهلي ولكنهم قادرون على القتال وسنستمر في ذلك".

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