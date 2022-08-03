كادينا كوبي: أزمة كبيرة لـ برشلونة بسبب الرافعة الاقتصادية الأولى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

تنتظر برشلونة أزمة كبيرة في تسجيل لاعبيه للموسم الجديد، بسبب قيمة الرافعة الاقتصادية الأولى.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن لجنة المراقبة الاقتصادية في رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" قد اعتبرت أن قيمة الرافعة الاقتصادية الأولى 517 مليون يورو، وليس 667 مليون يورو كما أفاد النادي.

وبالتالي هناك عجز يبلغ 150 مليون يورو سيشكّل أزمة كبيرة لإدارة جوان لابورتا.

وأفاد التقرير أن برشلونة لا يستطيع تسجيل كل لاعبيه، حتى بعد تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة منذ عدة أيام.

ويحتاج برشلونة إلى تحرك اقتصادي كبير آخر، قد يتمثّل في رافعة اقتصادية جديدة.

وأوضحت نفس الإذاعة أن برشلونة يمتلك في مخططاته رافعة اقتصادية رابعة إذا لم يحصل على تصريح تسجيل اللاعبين من الليجا.

وينوي برشلونة بيع 24,5% جديدة من أصول استوديوهات النادي بعد أن باع نسبة مماثلة قبل أيام في الرافعة الثالثة.

وينتظر برشلونة تلقي 100 مليون يورو جديدة نظير هذه النسبة من استوديوهاته.

ومع هذه الرافعة سيتمكن برشلونة من موازنة سقف الرواتب وبالتالي تسجيل لاعبيه الجدد بنجاح.

وتعاقد برشلونة حتى اللحظة مع روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، وفرانك كيسيه، وأندرياس كريستينسن، ويحاول انتداب سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو في الوقت الحالي.

وسبق لـ برشلونة تفعيل رافعتين اقتصاديتين سابقتين خلال الصيف الجاري للحصول على سيولة مالية.

وحقق برشلونة خطة الرافعة الأولى بنجاح عندما باع 49,9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي، قبل أن يبيع 25% من حقوق البث التلفيزيوني للنادي لمدة 25%.

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