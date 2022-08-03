مؤتمر ألميدا: لم نترك المساحات لـ الأهلي.. والطرد صعب المباراة علينا

أشاد نونو ألميدا المدير الفني لفاركو بأداء لاعبيه ضد الأهلي عقب التعادل معه اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي تعادل اليوم الأربعاء في ملعب WE السلام سلبيا بدون أهداف مع فاركو في الجولة 28 من الدوري.

وتحدث ألميدا عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "كان من دواعي سروري مواجهة فريق كبير مثل الأهلي الذي يتمتع بالتنظيم والتمركز الفني الجيد".

وأكمل "كانت مباراة قوية للغاية أمام لاعبين كبار مثل لويس ميكيسوني وأيمن أشرف وحسام حسن الذي كان يبحث عن المساحات كثيرا خلف المدافعين".

وواصل "الأهلي حاول الاختراق من طرفي الملعب والعمق، والمباراة إجمالا كانت خططية على أعلى مستوى ولكننا لم نترك أي مساحة لهم وحاولنا أن نضغط عليهم".

وأضاف المدرب البرتغالي "حاولنا الخروج من الضغط العالي للأهلي وسنحت لنا بعد الفرص لتسجيل الأهداف، والشوط الثاني طرد محمود عماد صعب المباراة علينا".

وأتم ألميدا "أنا سعيد بأداء اللاعبين فقد تحكمنا في مجريات المباراة ضد الزمالك وبيراميدز كذلك وهذا يعني عمل شاق يحدث في منظومة فاركو".

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة ويليه بيراميدز بـ59 نقطة لكن كل منهما خاض 28 مباراة.

أما فاركو فوصل رصيده عقب تلك المباراة بـ36 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

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