خبر في الجول – بيراميدز يدرس شكوى المهدي سليمان بسبب توقيعه للاتحاد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 23:05

كتب : بسام أبو بكر

المهدي سليمان

يتجه بيراميدز لتقديم شكوى ضد حارس مرماه المهدي سليمان لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد يتجه لشكوى المهدي بعد أن وقّع الحارس للاتحاد السكندري.

ووقّع المهدي قبلها على عقود تجديد عقده مع بيراميدز، وبالتالي يرى بيراميدز أحقيته في استمرار اللاعب بصفوفه.

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وينتهي عقد المهدي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي يسعى للإبقاء عليه.

المهدي سليمان (34 عامًا) يلعب في صفوف بيراميدز منذ عام 2018.

ولم يخض المهدي أي مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، إذ يسيطر على مركز حراسة المرمى الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

وخاض المهدي 5 مباريات فقط الموسم الماضي بعد أن دخل في أزمة مع إدارة النادي.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عبر FilGoal.com ضم المهدي سليمان.

وقال محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد لـ FilGoal.com: "بعد قرار محمد عبد المنصف بالاعتزال عقب نهاية الموسم، تعاقدنا مع المهدي سليمان".

وأعلن عبد المنصف في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له. (طالع التفاصيل)

وأوضح "الاتحاد حصل على توقيع الحارس المهدي سليمان بالفعل".

وأتم "كذلك وثقنا العقد في اتحاد الكرة".

وسبق للمهدي سليمان اللعب في إنبي والمقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة.

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