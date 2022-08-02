قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وعبد المنعم.. وغياب حمدي فتحي أمام فاركو

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة فاركو في الجولة 28 للدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب كريم فؤاد لتراكم البطاقات الصفراء، وكذلك حمدي فتحي الذي حصل على بطاقة صفراء بعد نهاية مباراة المقاولون العرب الماضية.

كما يغيب أحمد عبد القادر وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات للإصابة.

ويعود الجنوب الإفريقي بيرسي تاو لقائمة الفريق، حاله حال المدافع محمد عبد المنعم.

ويظهر الشُبان محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق في القائمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني – محمود وحيد – محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – محمد فخري – محمد محمود – زياد طارق – وليد سليمان – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني

الهجوم: حسام حسن

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