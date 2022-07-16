محمد عبد المنصف: أرفض اعتزال أحمد يحيى.. وهذا الموسم الأخير لي

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري سبب غيابه عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وتعرض الاتحاد لهزيمة قاسية على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-0 في مباراة شهدت رفض أحمد يحيى حارس النادي السكندري استكمال المباراة في ظل الهتافات المسيئة التي تعرض لها عقب استقباله 5 أهداف في ظل مشاركته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وقال عبد المنصف عبر أون تايم سبورتس: "عانيت من نزلة بارد حادة والجهازين الطبي والفني رفضا تواجدي في قائمة مواجهة سيراميكا، وسأخضع لفحوصات طبية بعد الاشتباه في إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "أحمد يحيى كان يسير بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة وساعد الفريق في الحصول على 9 نقاط من أصل 12 نقطة خلال آخر 4 مباريات ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد خلالهم، لذلك لم يتوقع أحد السيناريو الذي حدث وكان من الوارد أن تسير الأمور بشكل طبيعي".

وعن قرار أحمد يحيى باعتزال كرة القدم قال عبد المنصف: "القرار الذي اتخذه أحمد يحيى مخالف لما اتفقنا عليه سويا. تحدثت معه وطالبته بالابتعاد عن الأجواء السلبية والضغوط الأسرية المحيطة به عقب وفاة شقيقه".

وشدد "أنا ضد قرار اعتزاله وسأتحدث معه مرة أخرى لأنه شخص مهذب بعيدا عن الفنيات و ما حدث مع أحمد يحيى اعتبره الدرس الأكبر خلال مسيرة كل لاعب".

وتابع "يحيى تعرض للهجوم بعدما حاول الدفاع عن الجهاز الفني واللاعبين. أدعو الجميع لدعمه وإقناعه بالتراجع عن قراره".

وكان أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب أحداث مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

واختتم حارس الاتحاد "هذا الموسم الأخير وسأتجه إلى عمل مرتبط بالرياضة ولكن بعيد عن الملعب".

ويملك عبد المنصف خبرة كبيرة منذ انتقاله إلى الزمالك في يوليو 1999 وانتقل بعد 11 عاما إلى الجونة لمدة موسمين.

وسبق لعبد المنصف اللعب لأندية إنبي ووداي دجلة قبل أن يستقر حاليا في الاتحاد السكندري هذا الموسم.

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