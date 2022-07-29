الاتحاد يعلن عبر في الجول ضم المهدي سليمان

كشف محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com الحصول على توقيع الحارس المهدي سليمان لاعب نادي بيراميدز.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "بعد قرار محمد عبد المنصف بالاعتزال عقب نهاية الموسم، تعاقدنا مع المهدي سليمان".

وأعلن عبد المنصف في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له. (طالع التفاصيل)

وأوضح "الاتحاد حصل على توقيع الحارس المهدي سليمان بالفعل".

وأتم "كذلك وثقنا العقد في اتحاد الكرة".

وبدأ المهدي مسيرته في إنبي وخاض أول مباراة له في الدوري عام 2008.

ثم أعير إلى المقاولون العرب لنصف موسم ثم بتروجت.

وفي 2012 انتقل لبتروجت بشكل نهائي ثم بعد عام انضم لغزل المحلة وبعد عام آخر إلى سموحة.

وانضم لصفوف بيراميدز في 2018.

ومنذ ذلك الحين خاض بقميص بيراميدز 60 مباراة في جميع المسابقات واستقبل 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.

وخاض المهدي (35 عاما) 183 مباراة في الدوري المصري استقبل 180 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 68 مباراة.

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