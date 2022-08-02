فيتوريا: سنكرس أرواحنا للنجاح مع منتخب مصر.. وشاهدت مباريات الفراعنة الماضية

كشف روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن مشاهدته للمباريات التي خاضها الفراعنة في الفترة الماضية.

وقال فيتوريا: "تابعت اللاعبين لأن ذلك جزء من عملي، لكني لم أفعل ذلك بمفردي، بل قام به فريقي الفني، حللنا أداءهم وقمنا بصياغة بعض التقارير التحليلية".

وأكمل: "نواصل مشاهدة مباريات أخرى للمنتخب لتحليل أداء كل اللاعبين الذين انضموا للمنتخب في السنوات الماضية".

وتابع عبر المنصات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم: "كما نتابع عن كثب الدوري المصري".

وكشف: "شاهدت مباريات المنتخب المصري، هذا من الماضي، لست هنا للحديث عنها، إنها تخص مدربين سابقين، الآن يجب أن نفكر في المباريات الأربع المقبلة في تصفيات أمم إفريقيا".

وواصل: "يجب أن نتحلى بالجدية ونقاتل للفوز بهذه المباريات، الحديث عن الماضي الآن لن يفيد، لا أريد السؤال عن التحضيرات وكيفية العمل في السابق، ما يهمني هو المستقبل وطريق التأهل".

وتابع: "هناك اختلافات بين الكرة المصرية والسعودية، هناك يُظهر اللاعبون تركيزًا كبيرًا على مهمتهم في الملعب، أراهم دائمًا متحمسين ويعملون على تحسين أنفسهم".

وواصل: "في أوروبا التنافسية عالية واللاعبون يمتلكون نسقا سريعا من اللعب والعمل، اللاعبون المتواجدون هناك أكثر تنافسية، وهذه هي الاختلافات".

وأشار: "بحكم عملي في أوروبا وتحديدا البرتغال، فهناك توجد عقلية عملية واحترافية جدا هي المسؤولة عن التحسينات. اللاعب اليوم يجب أن يكون قوي فنيًا ويحظى بكل المعايير المطلوبة، فلا يوجد بطل دون عملية احترافية وقوية، وأظن أن ذلك هو التحدي في كرة القدم الحديثة، أن يفكر اللاعبون كالأبطال وهذا يحدث الفارق".

وشدد: "لا نتحدث عن المكسب فحسب، بل الاحترافية كذلك والإخلاص والتفاني في العمل، وكل ما له علاقة بتكوين بطل، يجب أن نطور اللاعب، هذا يحدث في أوروبا، وسنحاول تطبيق ذلك هنا".

وأوضح: "رسالتي للمصريين أنه من واقع طموحنا وإرادتنا القوية في تقديم عمل كبير للمنتخب المصري، فإننا سنكرس أرواحنا وخبراتنا، نريدكم أن تثقوا فينا وأن تساندوننا وتدعموننا. أنا مؤمن أن شغف الناس بكرة القدم وتنفسهم اللعبة وبعملنا داخل الملعب، يمكننا أن نصير أقوى وأفضل".

وأتم: "أمّا للاعبين المصريين، فإني سأتحدث مع كل مدربي الدوري المصري وسنقوم بعمل جيد سويًا، لن أقول إننا سنتولى التغيير لأجل التغيير، ولكن من الطبيعي أن نهتم بكل اللاعبين وأن يحظوا بفرصة إظهار كل ما عندهم".

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وكان الاتحاد المصري قد نشر الجزء الأول من المقابلة مع فيتوريا في وقتٍ سابق.

وقال فيتوريا: "بطولة كأس أمم إفريقيا كانت ستلعب في 2023 وتم تأجيلها إلى 2024، وبعدها سيكون أمامنا كأس العالم".

وأضاف "ولهذه التوقيتات للبطولات، كانت اقتراحات اتحاد الكرة منطقية جدا بشأن التعاقد".

وواصل "نحن نعمل بالفعل أنا وفريقي الفني على ملاحظة أشياء كثيرة في الكرة المصرية ونلاحظ كل ما له علاقة بالدوري المصري".

وأكمل "نتابع اللاعبين المحترفين ونتابع ونلاحظ كل ما يتعلق باللاعبين المصريين حول العالم ولهذا نحن متحفزون وجاهزون للعمل".

وتابع "وسنعمل في كل المجالات التي يجل علينا أن نعمل على إدارتها جيدا".

وشدد "بالتأكيد نتابع الجميع من هم في المنتخب الآن ونتابع كل اللاعبين منهم المحترفين واللاعبين الناشئين في الخارج لنكون صورة واقعية واضحة عن اللاعب المصري".

وأفصح "تحدثت مع محمد صلاح وكانت محادثة أولية لطيفة من لاعب يعد من أفضل اللاعبين في العالم وهو يرحب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده".

وأتم تصريحاته "أود أن أشكره على الرسالة والترحيب وأود أن أقول له ولكل اللاعبين هيا نعمل جميعا سويا ليكون كل المصريين فخورين بكم وبالمنتخب المصري".

ووقّع فيتوريا على عقد مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، خلفًا لـ إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات خاضها.

وسبق لـ فيتوريا تدريب بنفيكا البرتغالي حيث حقق أكبر نجاحاته، كما قاد النصر للقب الدوري السعودي.

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