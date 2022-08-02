مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول موقفه من العودة للتدريب عقب إطلاق مشروعه

أوضح مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي موقفه من تلقي العروض في الفترة المقبلة عقب إطلاقه مشروع "Master class series".

وأطلق موسيماني مشروع "Master class series" والذي تجريها شركة المدير الفني الجنوب إفريقي، تهدف لفتح الباب لدعم أي فريق داخل قارة إفريقيا على المستوى الفني.

وقال مصدر مقرب من المدير الفني لـ FilGoal.com: "موسيماني لم يتوصل إلى أي اتفاق لتدريب أي نادٍ أو منتخب حتى الآن".

وأضاف " المدرب تلقى العديد من العروض، لكن لم يتم الموافقة على أي منها حتى الآن".

وبالحديث عن مشروع موسيماني الجديد أجاب قائلا: "مشروع Master class series لا يعني استبعاد موسيماني فكرة التدريب في الموسم المقبل".

وأوضح "رغم إنشاء مشروع Master class series لمساعدة المدربين، إلا أن موسيماني ما زال منفتحًا لتلقي عروض التدريب".

وشدد "موسيماني سيعود للتدريب في حالة وصول عرض مناسب وإتمام الاتفاق مع المسؤولين في أي وقت خلال الفترة المقبلة".

وأتم "من المقرر إتمام 10 بروتوكلات تعاون من مشروع Master class series في جميع أنحاء قارة إفريقيا".

ووقع موسيماني ومساعديه على الاتفاقية مع نادي رويال إيه أم الجنوب إفريقي ليتواجدوا في الفترة المقبلة لتقديم استشارات فنية للجهاز الفني للفريق الذي يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وتم تقديم موسيماني مستشارا فنيا للفريق الجنوب إفريقي.

وذكر حساب الشركة عبر تويتر: "نحن فخورون بإعلان بدء The Masterclass Series مع المدرب بيتسو موسيماني وطاقمه الفني المكون من كابيلو رانجواجا وموسي ماتلابا وكايل سولومون".

وأوضح "شكرا لنادي رويال إيه إم على الترحيب بنا بهذه الطريقة. كان من الرائع قضاء الوقت والحصول على فرصة خوض حوار بناء مع الطاقم الفني".

وارتبط اسم موسيماني بنادي الوداد المغربي، ومنتخب العراق أيضا، قبل أن يظهر في نادي رويال إيه إم.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.

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