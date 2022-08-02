عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

تقرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ضمن فعاليات الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة لـ FilGoal.com أن المباراة ستتأجل ليوم واحد فقط.

وبالتالي تقام المباراة يوم 9 أغسطس بدلًا من 8 أغسطس.

وبرر عامر حسين التأجيل بوجود إصلاحات في استاد القاهرة معقل المباراة بين يومي 2 و8 أغسطس.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة في المباراة المقبلة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 29، قبل أن يستقبل المقاصة في الجولة 30.

ويلعب الزمالك بعد مواجهة المقاصة أمام الإسماعيلي في كأس مصر يوم 15 أغسطس في استاد القاهرة أيضًا.

ثم يعود لاستئناف مبارياته في الدوري المصري بالحلول ضيفًا على فاركو ضمن منافسات الجولة 31 يوم 19 أغسطس.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز أقرب مطارديه، فيما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 55 نقطة ولكنه لعب مباراتين أقل.







































































































































































































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