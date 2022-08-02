مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أبغلنا كاف بأن اختيارات الأندية المشاركة في إفريقيا نهائية

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للاستسفار عن معايير اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا رسميا من كاف الأسبوع الماضي يستفسر خلاله عن معايير اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل".

وأضاف "اتحاد الكرة رد بالفعل على خطاب كاف وأبلغه أن اختياراته نهائية ومتمثلة في الزمالك والأهلي لدوري الأبطال وبيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "وأنه لا يوجد اعتبارات أخرى يمكنها تحديد الاختيارات سوى ترتيب الدوري عند نهاية الدور الأول".

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل عدة أسابيع اختيار الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية.

وكشف مصدر من نادي بيراميدز لـFilGoal.com في وقت سابق، عن تجديد طلبه مجددا لاتحاد الكرة بخصوص المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مشيرا إلى نية تصعيد الأمر للاتحاد الدولي. (طالع التفاصيل)

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