فيتوريا يطلب تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 16:02

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري خلال الأيام المقبلة.

وينوي فيتوريا عقد جلسات مع مدربي فرق الدوري الممتاز بشكل منفصل للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم.

كما كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن طلب فيتوريا تقريرا شاملا حول دوري الدرجة الثانية.

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ويسعى المدرب البرتغالي لتحديد آلية لمتابعته بشكل دقيق خلال الموسم المقبل.

وبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي في بداية شهر أغسطس الجاري بعد إتمام الاتحاد المصري التعاقد معه في شهر يوليو.

وتابع فيتوريا خلال الفترة الماضية مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العرب التي وصل فيها صغار الفراعنة للدور نصف النهائي.

كما طلب تقريرًا مفصلًا عن بعض لاعبي منتخب الشباب، وكلّف معاونيه بتسجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتولى فيتوريا مهمة تدريب الفراعنة خلفًا لـ إيهاب جلال الذي خاض 3 مباريات فقط مع منتخب مصر.

ووقّع فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، أي حتى منافسات كأس العالم 2026.

وشاهد فيتوريا نهائي كأس مصر 2021 من استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

جاء ذلك لإدراج مباريات ودية دولية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في نوفمبر القادم.

وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا مع منتخب مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة.

وتأجلت المواجهتان إلى مارس المقبل، حيث يخطر كاف الاتحادات المحلية بالمواعيد الجديدة عبر خطاب رسمي.

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