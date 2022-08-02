في الجول يكشف ما جاء في اجتماع الخطيب وسواريش.. حديث عن الصفقات وموقف المعارين

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع ريكاردو سواريش المدير الفني للأحمر أمس الإثنين، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.

جاءت الجلسة بحضور كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن جلسة سواريش مع الخطيب كان محور النقاش الأساسي فيها هو شكل قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وطلب سواريش خلال جلسته مع الخطيب بالتعاقد مع عدة صفقات لدعم صفوف الفريق بقوة في الموسم المقبل.

وحدد سواريش طلباته والمراكز التي تحتاج للدعم وعدد الصفقات المطلوبة.

كذلك طلب سواريش مهلة لمدة أسبوع لحسم رأيه النهائي في اللاعبين المعارين من الأهلي لبعض أندية الدوري، لحسم موقف عودة بعضهم إلى الفريق مرة أخرى.

ومن المنتظر أن ينقل الخطيب ما جاء في جلسته مع سواريش إلى شركة الكرة التي ستتولى إدارة قطاع كرة القدم في الفترة المقبلة.

على جانب آخر أكد مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com أن عمل لجنة التخطيط بالنادي والتي تضم كل من محسن صالح وزكريا ناصف سينتهي 30 أغسطس الجاري مع نهاية الدوري.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء يأتي في ظل نقل صلاحيات قطاع كرة القدم لشركة الكرة التى ستدير الأمور بمعرفتها ولها مطلق الحرية في اتخاذ قرار باستمرار لجنة التخطيط من عدمه وكذلك الاستعانة بأعضائها أو توجيه الشكر لهم ".

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