حوار في الجول - محمد علي يتحدث عن اللعب لـ الزمالك والأهلي.. وطموح منتخب اليد

تحدث محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد والمنتقل حديثا لنادي سينفين الإسباني الذي يلعب في الدوري الممتاز، عن منتخب مصر لكرة اليد وطموح الفريق في المونديال.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه بالبطولة التي أقيمت في مصر.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع محمد علي حارس مرمى المنتخب وكل ما يلي على لسان اللاعب:

المنافسة مع كاتونجا

"تزاملت مع كريم هنداوي سبع سنوات تقريبا في الزمالك، تم تصعيدي من الناشئين في 2009 ووقتها حصل هنداوي على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم للشباب".

"ربما يرى البعض أن الجمع بيني وبين كريم هنداوي في فريق واحد أمر صعب ليس لأن علاقتنا سيئة ولكن لأن كل منا يريد المشاركة بصورة مستمرة ولكن علاقتنا جيدة وربما نتزامل مرة أخرى".

الزمالك والأهلي

"أنا منتمي إلى نادي الزمالك لأنني ألعب له منذ كان عمري 7 سنوات، لعبت لكل من الجزيرة والأهلي ولكن الزمالك له فضل كبير عليّ وبالتأكيد أدعمه وأشجعه".

"انتقالي إلى الأهلي كان بسبب ظروف خاصة في النادي ورحل أكثر من لاعب وقتها، وتعودت على المشاركة في البطولات القارية والمنافسة على كل شيء مع الزمالك".

"عندما كنت في الأهلي أكن كل الاحترام للجميع هناك، فقط في نهاية مشواري لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لي من الناحية النفسية".

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الاحتراف

"تجربتي في فرنسا أراها ناجحة خاصة أنها تجربتي الأولى في أوروبا وهو أمر ليس بالسهل وانتقلت منها إلى الدوري الإسباني الممتاز وهي خطوة جيدة لي".

"الاستفادة في الدرجة الثانية بفرنسا أكبر بكثير من دوري المحترفين في مصر، هنا في مصر التنافس القوي في أربع أو خمس مباريات فقط عند مواجهات الأهلي والزمالك وذلك ليس تقليلا من باقي الأندية ولكن بسبب ضم القطبين للاعبين الأقوى".

"تلقيت عروضا من صربيا وسلوفينيا ولكن فضلت النادي الإسباني لأن المدرب المساعد في منتخب مصر هو المدير الفني هناك وذلك سيسهل الأمر بالنسبة لي نفسيا لتعامل المدرب معي سابقا".

"تواصلت مع علي زين وشرح لي الكثير من الأمور الخاصة بالمعيشة في إسبانيا للتعامل هناك".

"اللغة ليست عائق بالنسبة لحارس المرمى لأن المركز غير معتمد على فنيات أو جمل خططية، بالإضافة لتحدثي باللغة الإنجليزية وأغلب اللاعبين يتحدثون تلك اللغة".

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مواجهة تونس والمونديال

"مواجهة تونس كان الضغط على منتخب مصر لأن التوقع كان فوزنا وليس العكس وهم يعلمون أن المباراة صعبة، وكان لدينا من الخبرات ما يكفي".

"لم نتأثر باللعب في 6 أكتوبر بدلا من القاهرة بسبب الحضور الجماهيري الكبير، ولكن بالتأكيد استاد القاهرة مختلف وسعته أكبر".

"نطمح لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة العالم بكل تأكيد ولكن يجب أن نكون واقعيين ونفعل ما علينا، بالطبع نتمنى تحقيق ميدالية ولكن الأمر ليس سهلا ويجب أن نقدم أقصى ما لدينا".

"مجموعتنا في كأس العالم ليست بالسهلة، كرواتيا لديها أربعة أو خمسة لاعبين مميزين ومواجهتهم هي الافتتاحية فيجب أن يكون هناك تحضير من نوع خاص".

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إجابات سريعة

"هدفي وطموحي اللعب في دوري أبطال أوروبا أو الفرق الكبرى في أوروبا".

"لاعب موفق عليه؟ أعتقد أسامة الجزيري محترف الأهلي، وعلى العكس أحمد الأحمر وأحمد عادل أكثر من يرهقني، وقوة تسديدات محسن رمضان أكثر ما تقلقني".

"بطولة إفريقيا مع الزمالك أمام سبورتنج أغلى لقب حققته".

"أكثر لاعب تمنيت مزاملته في النادي هو إبراهيم المصري ولكن لعبنا سويا في المنتخب".

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