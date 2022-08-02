مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعاقدنا مع شركة ملابس عالمية.. وهذا الموعد الأقرب للكشف عن القميص

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

قميص الأهلي لـ فيفا

كشف مصدر من النادي الأهلي عن مستجدات ملف ملابس فريق كرة القدم والشركة المسؤولة عن إنتاج الزي الرسمي للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع شركة ملابس جديدة عالمية لتصميم الزي الرسمي للفريق بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "يأتي ذلك عقب نهاية تعاقد النادي الأهلي مع شركة أمبرو الإنجليزية وعدم تجديده".

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وواصل "مباراة السوبر المصري ضد الزمالك في الإمارات قد تشهد الظهور الأول للزي الجديد للأهلي".

وأتم تصريحاته "في الفترة المقبلة سيتم العمل على تصميم قميص الأهلي الجديد وتنفيذه استعدادا للموسم القادم".

وكان الأهلي تعاقد مع شركة أمبرو الإنجليزية لتوريد الملابس لفرق كرة القدم في النادي منذ 3 مواسم سابقة، وذلك عقب نهاية تعاقده مع شركة سبورتا السعودية.

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