مانشستر سيتي يُعير لاعبه الفنزويلي إلى شقيقه جيرونا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية

أعلن نادي جيرونا الإسباني يوم الثلاثاء استعارة الفنزويلي يانخيل هيريرا لاعب وسط مانشستر سيتي.

ويلعب هيريرا في صفوف جيرونا العائد حديثا إلى الدوري الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتواجد البالغ من العمر 24 عاما في صفوف إسبانيول الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وقبلها لعب في صفوف غرناطة.

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جيرونا يتواجد ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم العديد من الأندية، أبرزها مانشستر سيتي.

وصعد جيرونا إلى الدوري الإسباني الممتاز، بفوزه على مضيفه تينيريفي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز بإياب نهائي ملحق الدرجة الثانية.

جيرونا لعب في الدوري الممتاز بين 2017 و2019، ومع هبوطه كان قريبًا من العودة لدوري الكبار في الموسمين الماضيين، لكنه خسر في ملحق الصعود بالمرتين.

واحتل جيرونا المركز السادس في الدوري النظامي هذا الموسم بفارق المواجهات المباشرة عن ريال أوفييدو السابع، لكنه رغم ذلك صعد على حساب الفرق الثلاثة التي احتلت المراكز الأعلى منه.

وحقق جيرونا إنجاز الصعود تحت قيادة مدربه ميتشل الذي صعد مع رايو فايكانو ثم ويسكا وأخيرًا جيرونا في ظرف 4 مواسم.

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