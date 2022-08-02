هجوم ليفربول في أمان حتى 2027.. جوتا يمدد عقده

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

أعلن نادي ليفربول يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع ديوجو جوتا مهاجم الفريق.

وارتبط اللاعب صاحب الـ25 عاما بعقد ينتهي صيف 2025، لكن مدد عقده لينتهي في صيف 2027.

وكان جوتا انضم إلى صفوف ليفربول صيف 2020 قادما من وولفرهامبتون مقابل 45 مليون يورو.

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الدولي البرتغالي لم يجد صعوبة في اللعب مع هجوم ليفربول رغم أنه كان يضم الثلاثي المتجانس، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وخاض جوتا بقميص الريدز 45 مباراة سجل خلالها 34 هدافا وصنع 9 آخرين.

ويغيب جوتا عن صفوف ليفربول بسبب إصابة في العضلة الضامة يعاني منها منذ مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي بشهر يونيو الماضي.

وكان كلوب أوضح ذلك قبل فترة الإعداد مؤكدا أن جوتا سيغيب لفترة.

ليفربول نجح هذا الصيف في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

فيما تخلي عن ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو إلى موناكو.

لكن الأهم بالنسبة لليفربول هذا الصيف هو تمديد محمد صلاح لعقده مع الفريق لـ3 مواسم أخرى.

ويفتتح ليفربول مشواره أمام فولام السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

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